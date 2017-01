IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: M'Baye Niang

Maurizio Russo

11/01/2017 11:00

CALCIOMERCATO MILAN NIANG / In attesa del closing con i cinesi, il calciomercato Milan si appresta a vivere un'altra sessione difficile. Come ammesso dall'amministratore delegato Adriano Galliani, fare acquisti al momento è molto complicato, dovendo attendere il placet delle varie parti in causa. Peraltro, prima di comprare, i rossoneri dovrebbero vendere per fare cassa, altrimenti si potranno chiudere trattative solo in prestito. Tra i sacrificabili è spuntato il nome di M'Baye Niang: ad inizio stagione l'attaccante transalpino sembrava vicino al rinnovo del contratto, ma le ultime prestazioni deludenti hanno cambiato le carte in tavola. Gli estimatori di certo non mancano: dal Marsiglia al Nizza in Francia e dal Borussia Dortmund al Wolfsburg in Germania. Ma come appreso da Calciomercato.it, Niang è finito nel mirino dei club inglesi con in testa il West Ham, seguito da Arsenal, Everton e Leicester.

Calciomercato Milan, che plusvalenza con Niang

Nato a Meulan-en-Yvelines e cresciuto nelle giovanili del Poissy, ad appena 13 anni viene notato dagli osservatori del Caen che lo portano in Normandia e lo fanno esordire con la formazione riserve nel 2010. L'anno dopo, non ancora maggiorenne, Niang è titolare in prima squadra e le sue doti gli valgono il 'titolo' di nuovo Henry. Nel 2012 il Milan lo acquista alla fine del mercato estivo per 3 milioni di euro. Dopo una stagione e mezza in cui gioca con discreta continuità senza però mai trovare il gol in campionato, viene rispedito in patria per vestire la maglia del Montpellier. Di ritorno a Milanello nell'estate 2014, trova ancora meno spazio ed i rossoneri a gennaio lo rimandano in prestito secco stavolta al Genoa, dove avviene la sua maturazione. Attualmente il valore del suo cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro: il che permetterebbe ai rossoneri di mettere a bilancio una corposa plusvalenza e di reinvistere la somma su uno tra Deulofeu, Keita e Depay.