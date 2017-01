Calciomercato Juventus, due ex interisti allontanano Sanchez

11/01/2017 10:48

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ / Obiettivo sensibile del calciomercato Juventus ormai da diverse sessioni di mercato, Alexis Sanchez potrebbe scatenare un'asta pazzesca in estate. L'attaccante cileno non ha ancora accettato il rinnovo contrattuale proposto dall'Arsenal e sta catalizzando le attenzioni dei maggiori club europei. Nei giorni scorsi si è parlato di una potenziale offerta di 70 milioni di euro da parte del Psg, ma il club francese non è l'unico contendente in campo. Secondo 'El Grafico', infatti, nel caso in cui Antoine Griezmann dovesse accasarsi al Manchester United di José Mourinho, l'Atletico Madrid tornerebbe prepotentemente alla carica per l'attaccante cileno, seguito da Diego Pablo Simeone anche in passato.

D.T.