Coppa Italia, Juventus-Atalanta: c'è Dybala, chance per Cuadrado

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

11/01/2017 10:35

JUVENTUS ATALANTA PROBABILI FORMAZIONI - Turnover ma con con moderazione per Allegri al cospetto della rivelazione Atalanta. Per le news Juventus, il tecnico bianconero non sottovaluta l'impegno di questa sera in Coppa Italia contro la squadra di Gasperini, schierando sei/undicesimi dello scacchiere che è sceso in campo domenica nella vittoriosa gara di campionato con il Bologna. Dybala ci sarà dal 1' e con Cuadrado formerà la coppia di trequartisti dietro l'unica punta Mandzukic.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

In attacco potrebbe rivedersi nella ripresa Pjaca, che Allegri nella conferenza stampa di vigilia ha considerato come il 'colpo' di calciomercato dei bianconeri nella finestra invernale, con il talento croato ormai pienamente recuperato dopo il lungo stop per infortunio. Chance dall'inizio per Hernanes e il neo-acquisto Rincon (alla prima da titolare), mentre Rugani sostituirà lo squalificato Chiellini. Gasperini, al contrario, sembra orientato ad affidarsi ad un massiccio turnover e a risparmiare energie preziose in ottica campionato: D'Alessandro e Pesic saranno le punte, con Gomez inizialmente in panchina e straordinari per Kurtic sulla trequarti. Occhi puntati su Caldara, promesso sposo della 'Vecchia Signora'.

LE PROBABILI FORMAZIONI:



Juventus (4-3-2-1): Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Rincon, Hernanes, Marchisio; Cuadrado, Dybala; Mandzukic. All.: Allegri.



Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Raimondi, Caldara, Masiello; Konko, Migliaccio, Grassi, Spinazzola; Kurtic; D'Alessandro, Pesic. All.: Gasperini.