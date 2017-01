Calciomercato Inter, si decide il futuro di Vidal

11/01/2017 10:22

CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Torna in discussione il futuro di Aleix Vidal al Barcellona. Seguito anche dall'Inter e da altre big italiane, l'esterno spagnolo potrebbe continuare la propria carriera in patria. Secondo 'Estadio Deportivo', infatti, il Siviglia avrebbe riallacciato i contatti con il club catalano per un clamoroso ritorno all'ovile del 27 enne in prestito con diritto di riscatto. Una formula che, come detto in passato, il Barça è disposto ad avallare.

D.T.