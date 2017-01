Coppa Italia, Fiorentina-Chievo: le probabili formazioni

11/01/2017 10:12

FIORENTINA CHIEVO PROBABILI FORMAZIONI - La Fiorentina ospita il Chievo nell'ottavo di Coppa Italia in programma al 'Franchi' questo pomeriggio. Emergenza in difesa per Paulo Sousa costretto a rinunciare a Gonzalo Rodriguez e Astori, con la chance dal 1' per De Maio. Sanchez favorito in mediana su Vecino, mentre in attacco potrebbe inizialmente partire in panchina Kalinic in favore di Babacar. Maran, in casa clivense, affianca Floro Flores a Inglese, con Birsa che dovrebbe spuntarla sulla trequarti su de Guzman.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Salcedo, Tomovic, De Maio, Milic; Sanchez, Badelj; Chiesa, Ilicic, Bernardeschi; Babacar. All.: Paulo Sousa.



Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Gamberini, Spolli, Gobbi; Izco, Radovanovic, Castro; Birsa; Floro Flores, Inglese. All.: Maran.

G.M.