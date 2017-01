Gossip, Diletta Leotta tra i pali: che parata al calcio balilla

11/01/2017 09:57

DILETTA CALCIO BALILLA / Diletta Leotta, oltre a essere una giornalista e presentatrice televisiva, è ormai un vero e proprio fenomeno del web. Tanti i followers sui tanti social da lei frequentati ma, stando a un video pubblicato di recente, da oggi potrà essere nota anche per altro.

Si tratta delle sue abilità al tavolo del calcio balilla, dove si è messa in mostra in particolar modo come portiere. Non contenta, ha anche tentato una rete dalla distanza, col tiro di un difensore che per poco non è terminato in rete.

L.I.