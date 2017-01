Real Madrid, Zidane boccia Aubameyang

11/01/2017 09:48

REAL MADRID AUBAMEYANG / Accostato ormai da diverse stagioni al Real Madrid, Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe veder definitivamente sfumare il suo sogno di vestire la camiseta blanca e di mantenere la promessa fatta a suo nonno, almeno secondo la stampa tedesca. Stando alle indiscrezioni riportate da 'Sport Bild', infatti, nel corso di alcune riunioni di mercato con la dirigenza 'blanca', Zinedine Zidane avrebbe 'bocciato' l'acquisto dell'attaccante gabonese, non ritenendolo un rinforzo indispensabile per la squadra e chiedendo invece investimenti importanti in altri ruoli.

D.T.