Calciomercato Roma, Feghouli esclude un centrocampista?

11/01/2017 08:50

CALCIOMERCATO ROMA FEGHOULI / La trattativa Feghouli-Roma attende il via libera del West Ham, che prima di liberare l'attaccante algerino sul calciomercato vuole mettere le mani su un'alternativa di valore. Tra i nomi che spiccano in casa West Ham per l'attacco ci sono quelli di Robert Snodgrass dell'Hull City, Michy Btshuayi del Chelsea, che a meno di offerte realmente importanti difficilmente lascerà i 'Blues' a gennaio, e M'Baye Niang, nel mirino del West Ham ma anche di Arsenal, Everton e Leicester.

L'obiettivo del club capitolino è quello di riuscire a convincere gli 'Hammers' a chiudere la trattativa sulla base di un prestito secco con riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni di euro.

Calciomercato Roma, con Feghouli niente centrocampista? La soluzione tattica

Il possibile acquisto di Sofiane Feghouli potrebbe rivoluzionare le strategie del calciomercato Roma invernale in entrata. La dirigenza giallorossa, infatti, potrebbe decidere di non intervenire a centrocampo, puntando sulla versatilità del calciatore algerino, capace di giocare come attaccante esterno sulla corsia di destra, ma anche in posizione più arretrata e centrale. In questo ultimo caso, Luciano Spalletti avrebbe l'opportunità di riportare sulla linea mediana Radja Nainggolan, 'recuperando' in questo modo un'alternativa a centrocampo.

Non va dimenticato, poi, che entro fine febbraio l'allenatore giallorosso conta di riavere a disposizione anche Alessandro Florenzi, che nella giornata di ieri ha alternato corsa al lavoro col pallone, rimettendo per la prima volta gli scarpini dopo l'infortunio al ginocchio (rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro) rimediato nella partita contro il Sassuolo ad Ottobre.

Luciano Spalletti, a proposito del mercato invernale, ha dichiarato: "Per migliorare davvero, dovremmo andare a prendere dei calciatori che richiedono ingenti investimenti che in questo momento non possiamo fare. I nomi che state facendo, son quelli. Stiamo parlando di Feghouli, è la pista più possibile. Le altre si son raffreddate. E' comunque per rimpiazzare un giocatore, non tanto per migliorare la squadra. Poi magari se si è bravi si riesce a migliorare anche così".

S.D.