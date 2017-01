Calciomercato Juventus, 110 milioni per James Rodriguez!

11/01/2017 09:23

JAMES RODRIGUEZ CINA / Tra le grandi potenze del calcio cinese, una delle poche a non aver ancora fatto la spesa in Europa è l'Hebei Fortune. Una delle priorità di Manuel Pellegrini è il reperimento di un trequartista classico e non a caso nei giorni scorsi sono stati fatti dei tentativi anche per Javier Pastore. Le ambizioni del club di Qinhuangdao sono abbastanza elevate per questo ruolo, come testimonia un succoso retroscena di mercato riportato da 'as.com' legato al nome di James Rodriguez.

James Rodriguez Cina, offerta da capogiro

Secondo il quotidiano iberico, lo scorso 27 dicembre in quel di Dubai alcuni intermediari del club cinese avrebbero incontrato Florentino Perez e Jorge Mendes, agente dell'ex Monaco, per presentare un'offerta ufficiale al Real Madrid. La prima proposta è stata di 80 milioni di euro, ma è stata rispedita al mittente. Il rilancio a 110 milioni di euro aveva quasi convinto il club spagnolo, ma il trequartista colombiano ha bloccato sul nascere ogni cosa, rifiutando un ingaggio da ben 30 milioni di euro a stagione. Il numero '10' del Real non ha infatti intenzione di ridimensionare le proprie ambizioni sportive ed è disposto a lasciare la capitale spagnola solamente per destinazioni di prestigio. Sullle sue tracce, come è noto, ci sono da tempo Chelsea, Inter, Juventus e Manchester United.

D.T.