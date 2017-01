Calciomercato Lazio, 'bloccato' El Ghazi

11/01/2017 08:20

CALCIOMERCATO LAZIO EL GHAZI / La Lazio ha 'bloccato' Anwar El Ghazi, esterno d'attacco classe 1995 dell'Ajax. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, la formula prevista per il trasferimento è quella di un prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni di euro. Ci sarebbe un'intesa di massima anche con il procuratore Jorge Mendes. La società biancoceleste deciderà di chiudere o meno l'operazione più avanti, quando si conoscerà il destino di Djordjevic, in uscita da Formello, e Keita, impegnato in Coppa d'Africa e al centro di tanti rumours di mercato.

