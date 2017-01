Calciomercato Inter, nuovo contatto per Verratti: che duello con la Juventus!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

11/01/2017 07:35

CALCIOMERCATO INTER VERRATTI / Rivoluzione in arrivo nel calciomercato Inter, nel solco del colpo Gagliardini: d'accordo con l'area sportiva del club, i vertici di Suning hanno deciso di investire sui talenti italiani. Il grande obiettivo in vista del calciomercato estivo 2017 resta Marco Verratti del Paris Saint-Germain, per il quale anche la Juventus è pronta a lanciare una nuova offensiva in estate.

L'agente del centrocampista ex Pescara, Donato Di Campli, ha mantenuto aperta anche pubblicamente la pista che conduce alla Milano nerazzurra ("Il Psg è molto forte e inoltre è una bottega carissima. Il futuro di Verratti potrebbe essere in qualsiasi italiana fortissima che ha un progetto per vincere. Tra queste ci mettiamo Juve e Inter"). Secondo quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', nella serata di ieri c'è stato un nuovo contatto con il direttore sportivo interista Piero Ausilio.

Calciomercato Inter, svolta italiana: non solo Verratti

Il possibile arrivo del centrocampista del Psg Marco Verratti non sarebbe l'unica mossa 'italiana' del calciomercato Inter estivo. La società nerazzurra, infatti, ha messo in canna altri colpi tricolori: l'obiettivo è quello di riuscire a mettere le mani su almeno uno tra Federico Bernardeschi della Fiorentina e Domenico Berardi del Sassuolo. Per far spazio a uno di loro due, l'Inter potrebbe optare per 'sacrificare' in estate l'esterno croato Ivan Perisic, nel mirino di Manchester United, Paris Saint-Germain, Everton, Liverpool e Tottenham.

L'Inter, inoltre, ha sondato il terreno per Andrea Petagna dell'Atalanta e resta vigile su Lorenzo Pellegrini del Sassuolo nel caso in cui la Roma decidesse di non riportarlo alla 'casa madre'. Il club nerazzurro ha già prenotato in estate Gianluca Caprari, ora al Pescara. Intanto, oggi, giornata di visite mediche all'Inter per Roberto Gagliardini, prelevato dall'Atalanta in prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto a 20 milioni più bonus.