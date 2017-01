Calciomercato, la rivelazione: "Juventus su Lacazette!"

11/01/2017 01:30

JUVENTUS LACAZETTE AULAS - Non solo Tolisso. La Juventus ha messo gli occhi anche su un'altra stella del Lione: Alexandre Lacazette. A rivelarlo è direttamente il patron del club francese Aulas: "Ci hanno offerto fino a 70 milioni per Lacazette, dopo i 40 che aveva offerto il West Ham l'anno scorso. E tra i club interessati c'è anche la Juventus - ha dichiarato Aulas a 'RMC' - Abbiamo avuto dei contatti con la Juve, però preferiamo non cederlo a gennaio. Non abbiamo ancora preso alcun accordo per l'estate, ma sicuramente torneranno alla carica sia adesso che a giugno".



G.M.