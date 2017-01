11/01/2017 06:30

JUVENTUS CASSATA LIVERPOOL - Il Liverpool mette nel mirino un baby bianconero. Stando a 'Sky Sport', la formazione allenata da Klopp avrebbe chiesto informazioni per Francesco Cassata, talento di proprietà della Juventus ma in prestito nella stagione in corso all'Ascoli. I 'Reds' potrebbero anche mettere sul piatto 10 milioni di euro per il centrocampista classe '97.



G.M.