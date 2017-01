INSTAGRAM - Milan, l'addio via social di Storari al Cagliari

11/01/2017 01:10

CAGLIARI STORARI MILAN - E' finita dopo una stagione e mezzo l'avventura di Marco Storari al Cagliari. Dopo il suo passaggio al Milan, l'esperto portiere ha voluto dedicare un post di ringraziamento al suo ex club: "Un pensiero per i miei ex tifosi... che mi hanno sostenuto ed apprezzato, un saluto ad una terra particolare ma caparbia, un saluto agli amici dei miei bambini, che li hanno fatti sentire a casa... - ha postato Storari su Instagram - Un saluto ancora una volta al Cagliari, i colori rossoblù che avevo già sposato 8 anni prima: so di averli onorati ed aver lottato per riportarli in Serie A con tutte le forze che avevo. Avrei preferito un addio diverso, ma non sempre si può decidere e non sempre le cose vanno come dovrebbero andare. Grazie con tutto il mio cuore".

G.M.