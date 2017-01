Calciomercato Sampdoria, ESCLUSIVO: blitz per Driussi, ecco le cifre

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

11/01/2017 00:59

DRIUSSI SAMPDORIA OFFERTA / Accelerazione improvvisa della Sampdoria che sogna il colpo ad effetto in attacco. Con Ante Budimir in uscita, il club blucerchiato ha bisogno di nuovi rinforzi nel reparto avanzato e la candidatura più affascinante è sicuramente rappresentata da Sebastian Driussi. L'interessamento per il 20enne del River Plate è divenuto sempre più concreto negli ultimi giorni, anche grazie al passaporto italiano in possesso del ragazzo. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, i due club stanno lavorando sulla base di 10 milioni di dollari più bonus per trovare un punto d'incontro.