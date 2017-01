Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

11/01/2017 00:48

ATALANTA VITTURINI - L'Atalanta guarda al futuro. In previsione di una possibile partenza a giugno di Conti, il club orobico ha messo gli occhi su Davide Vitturini per sostituire il terzino classe '94 come raccolto da Calciomercato.it. Il 19enne jolly difensivo è attualmente sotto contratto con il Pescara fino al 2021 e percepisce un ingaggio di circa 100 mila euro.

G.M.