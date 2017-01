11/01/2017 00:33

SAMPDORIA SILVESTRE - La Sampdoria lavora per il rinnovo di Matias Silvestre. Stando a 'Sky Sport', il presidente blucerchiato Ferrero avrebbe incontrato nelle scorse ore l'agente del difensore argentino in merito al prolungamento di contratto del giocatore in scadenza il prossimo giugno. Il club ligure offrirebbe a Silvestre un biennale da 1 milione di euro a stagione.



G.M.