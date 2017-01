Napoli-Spezia, vice Sarri: "Gabbiadini gran professionista. Maksimovic? Ottima partita"

10/01/2017 23:44

NAPOLI SPEZIA CALZONA / Il Napoli di Maurizio Sarri vincere anche in Coppa Italia. Gli azzurri del tecnico toscano, costretto a guardare la partita dalla tribuna per via di una squalifica, hanno battuto 3 a 1 lo Spezia negli ottavi di finale del torneo. Le news Napoli della serata sono certamente legate al ritorno al gol di Giaccherini, che è andato a segno prima della sostituzione: "Pensavamo che nel finale potesse darci qualcosa meno ma dopo il gol abbiamo preferito far riposare Insigne che ha giocato parecchio - ammette Calzona, vice di Sarri, ai microfoni di 'Rai Sport' - Tonelli? Abbiamo 5 difensori centrali, oggi si è deciso di far giocare Maksimovic-Albiol".

GABBIADINI - "E' un giocatore del Napoli. Un grandissimo professionista. Sono contento che sia qui ma non sta a me parlare di calciomercato".

Napoli, testa al Real Madrid: il polso della situazione

Impossibile non pensare al Real Madrid. Il vice di Sarri ha risposto alle domande in merito all'incontro contro gli spagnoli, valevole per gli ottavi di finale di Champions League: "Noi sinceramente pensiamo alla prossima partita contro il Pescara - prosegue Calzona ai microfoni di 'Rai Sport' - Abbiamo tempo per pensare al Real Madrid e poi non penso che ci sia bisogno di scoprire situazioni particolari considerando la caratura dell'avversario. Ci penseremo a 15 giorni dalla partita".

DIFESA - "Tutto il pacchetto, compreso Maksimovic, ha fatto un'ottima gara".

M.S.