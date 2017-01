Coppa del Re, sconfitta indolore per l'Atletico Madrid

10/01/2017 23:35

COPPA DEL RE ATLETICO MADRID LAS PALMAS - Griezmann e Correa non bastano all'Atletico Madrid per evitare la sconfitta casalinga contro il Las Palmas in Copa del Re. Ko comunque indolore per la squadra di Simeone, che in virtù del 2-0 esterno della sfida di andata stacca il pass per i quarti di finale della competizione spagnola.



Atletico Madrid-Las Palmas 2-3

49' Griezman (A); 57', 89' Livaja; 61' Correa (A); 93' Garcia



G.M.