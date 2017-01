Napoli-Spezia, Di Carlo: "Non si può preparare la sfida in tre giorni"

10/01/2017 23:27

NAPOLI SPEZIA DI CARLO / Lo Spezia di Di Carlo esce sconfitto dal 'San Paolo' ma a testa alta. Il tecnico dei liguri ha parlato al termine del match contro il Napoli, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia: "Faccio i complimenti ai ragazzi per la mentalità mostrata qui a Napoli - ammette ai microfoni di 'Rai Sport' - Abbiamo preparato la partita in tre giorni e non si può. Purtroppo è la cosa negativa di questa Coppa Italia. Abbiamo provato a metterli in difficoltà ma poi loro hanno chiuso la partita in 2 minuti. Fare 90 minuti così dopo solo tre giorni di allenamento non era facile".

DIFFICOLTA' - "In campionato abbiamo subito troppi infortuni tra i titolari. Sono convinto che al ritorno questo gruppo ci darà grandi soddisfazioni."

GUIDOLIN - "Mi ha trasferito la mentalità e il coraggio. Il Napoli gioca in questo modo qua. Ero abituato così anch'io da calciatore".