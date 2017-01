Coppa Italia, Napoli-Spezia 3-1: tris azzurro, ai quarti Chievo o Fiorentina

10/01/2017 22:54

COPPA ITALIA NAPOLI SPEZIA / E' il Napoli la prima squadra a qualificarsi ai quarti di finale di Coppa Italia. Gli azzurri allenati da Sarri hanno battuto lo Spezia per 3 a 1. I campani hanno sofferto più del dovuto per avere la meglio dei liguri. Dopo il vantaggio firmato Zielinski, gran botta da fuori area, è arrivato il pareggio firmato Piccolo, che ha fissato il risultato del primo tempo sull'1 a 1. Nella ripresa, poi, i gol di Giaccherini (fantastico tiro a volo di destro), prima, e di Gabbiadini, poi, hanno permesso al Napoli di portare a casa il successo. Da segnalare l'esordio in maglia azzurra di Pavoletti. L'ex Genoa, in campo per 10 minuti, ha pure avuto l'occasione per andare subito a segno ma da due passi ha sprecato tutto calciando alto.

Napoli-Spezia 3-1

3' Zielinski, 35' Piccolo (S), 56' Giaccherini, 57' Gabbiadini