Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: le ultime sul futuro di Evra

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

11/01/2017 00:05

CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA - Non sarà immediata per il calciomercato Juventus la possibile cessione di Patrice Evra. Qualcosa potrebbe essersi rotto dopo l'infausta finale di Supercoppa persa ai rigori contro il Milan, con il laterale francese - in scadenza a giugno e seguito in particolare dal Valencia - che starebbe facendo delle riflessioni in merito ad un eventuale addio alla 'Vecchia Signora' già in questa sessione del calciomercato invernale.

Calciomercato Juventus, incontro per il futuro di Evra

Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, oggi l'entourage del calciatore ha incontrato la dirigenza della Juve per fare un punto della situazione e valutare senza fretta il futuro dell'ex Monaco e Manchester United. Oltre all'offerta del Valencia le parti sono pronte a valutare nuove ed eventuali offerte dall'estero, visto che Evra ha manifestato l'intenzione di non indossare nessun'altra maglia in Italia all'infuori di quella bianconera. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi sul destino del difensore nato in Senegal.

G.M.