Inter, il saluto di Jovetic: "Primi sei mesi indimenticabili"

10/01/2017 22:43

INTER JOVETIC INSTAGRAM / Stevan Jovetic saluta l'Inter. L'attaccante montenegrino, trasferitosi oggi al Siviglia, ha voluto lasciare un messaggio ai nerazzurri sul proprio profilo Instagram: "Volevo ringraziare l'Inter per un anno e mezzo vissuto li...Primi 6 mesi indimenticabili e 1 posto in classifica! Auguro ai miei compagni di arrivare nelle prime 3 e andare in Champions! Grazie a tutti i tifosi per il sostegno! Sto leggendo tutti i messaggi ma purtroppo non riesco a rispondere a tutti".

M.S.