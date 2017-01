Milan, Montella recupera Abate e Kucka. Romagnoli out per febbre

10/01/2017 22:06

MILAN MONTELLA ABATE KUCKA / Rientra l'allarme in casa Milan. Ignazio Abate, uscito per infortunio domenica contro il Cagliari per un problema al ginocchio, è tornato regolarmente a disposizione di mister Montella. Il capitano rossonero - così come Kucka - si è allenato con il resto del gruppo. Entrambi possono quindi considerarsi recuperati in vista della doppia sfida con il Torino. Non si è allenato, invece, Alessio Romagnoli per un attacco influenzale.

M.S.