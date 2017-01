Calciomercato, Vanden Borre lascia il calcio

10/01/2017 21:43

CALCIOMERCATO VANDEN BORRE RITIRO / Fulmine a ciel sereno nel mondo del calcio belga. Il difensore Anthony Vanden Borre, vecchia conoscenza del calcio italiano, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a soli 29 anni. L'ex Fiorentina, attualmente in forza al Montpellier ma di proprietà dell'Anderlecht, secondo quanto riportato dal belga 'Nieuwsblad', non si sentirebbe in grado di adempiere al meglio il proprio lavoro. Ecco così la decisione sorprendente di lasciare nonostante la giovane età.

M.S.