Calciomercato Juventus, c'è la risposta dello Schalke per Kolasinac!

Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

10/01/2017 21:25

CALCIOMERCATO JUVENTUS KOLASINAC - Sead Kolasinac è una delle alternative della Juventus per rimpiazzare Evra, che potrebbe lasciare i bianconeri in questo calciomercato invernale. Lo Schalke 04, però, non ha intenzione di privarsi a gennaio del terzino bosniaco, in scadenza di contratto a giugno. Stando alle parole del Ds dei tedeschi Heidel, il matrimonio tra Kolasinac e la Juve potrebbe eventualmente consumarsi non prima della prossima estate: "Non ci sono possibilità per un trasferimento adesso, in questa sessione di calciomercato - ha sottolineato a 'Kicker' il dirigente dello Schalke - Non escludo che ci sia una trattativa tra lui e la Juventus, ma non c'è nessuna novità su un trasferimento adesso".

Calciomercato Juventus, chiusura dello Schalke per Kolasinac a gennaio

Kolasinac per il calciomercato Juventus potrebbe così sbarcare a giugno sotto la Mole, al termine del contratto in essere con il sodalizio della Bundesliga. Attualmente l'intenzione della 'Vecchia Signora' sarebbe infatti quella di non rimpiazzare numericamente l'eventuale cessione di Evra, puntando a sinistra su Asamoah (positiva la prestazione del ghanese contro il Bologna) o all'accorrenza spostando Chiellini sull'esterno. Il vice-Alex Sandro con molta probabilità arriverà quindi la prossima estate e Kolasinac è al momento uno dei candidati principali a sbarcare a Vinovo al termine di questa stagione.