Atalanta, ESCLUSIVO: pista argentina per Carmona

Daniele Trecca (@danieletrecca)

10/01/2017 21:15

ATALANTA CARMONA - Potrebbe terminare in questa sessione invernale del calciomercato l'avventura di Carlos Carmona all'Atalanta. Utilizzato con il contagocce in questa stagione da Gasperini, il 29enne centrocampista cileno è stato offerto in prestito all'Independiente come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it. A Bergamo dall'estate 2010, Carmoma è sotto contratto fino al giugno 2018 e potrebbe lasciare la formazione orobica per giocare con maggiore continuità.



G.M.