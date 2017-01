Calciomercato Genoa, Preziosi: "Cerchiamo un vice Lamanna. Cataldi ci piace"

10/01/2017 21:09

GENOA PREZIOSI PORTIERE CATALDI / Non ci sarà il Genoa nel futuro di Storari. Il portiere ex Cagliari si è trasferito proprio nel pomeriggio al Milan. Come ammesso dal suo presidente, il Genoa sta cercando un portiere dopo l'infortunio di Perin: "Dobbiamo cercare un secondo portiere per sostituire Perin - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' Enrico Preziosi - Visto che Lamanna sarà il primo. Potrebbe essere Agazzi come un altro estremo difensore. Vediamo sul campo quali saranno i riscontri"

CENTROCAMPISTA - "Cataldi ci interessa ma dobbiamo capire se i biancocelesti sono disposti a darcelo in prestito con qualche opzione di riscatto. Su Kasami smentisco. Per il momento siamo contenti di coloro che sono arrivati".

M.S.