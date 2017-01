Calciomercato, ESCLUSIVO: San Lorenzo in pole per Ontivero

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

10/01/2017 20:53

ONTIVERO SAN LORENZO / Sprint improvviso del San Lorenzo de Almagro che nelle ultime ore è balzato in pole position per Lucas Ontivero. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, il club argentino, che parteciperà alla prossima Coppa Libertadores, ha buonissime possibilità di ingaggiare l'ex Galatasaray, nonostante l'interessamento concreto di Independiente, Pachuca, Queretaro e Sporting. Nelle ultime ore c'è stato anche un contatto con l'Udinese, ma il club friulano non ha slot da extracomunitario in rosa.