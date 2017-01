Calciomercato Juventus, agente Orsolini: "Juve o Napoli? E' ancora tutto aperto"

10/01/2017 20:12

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI ORSOLINI / Il duello tra Napoli e Juventus per aggiudicarsi Riccardo Orsolini entra nel vivo. Dopo l'uscita di scena del Milan, la corsa per il promettente esterno dell'Ascoli è ancora tutta aperta: "Non c'è nessun accordo con una società, l'Ascoli sta discutendo su più tavoli. Noi di conseguenza ci muoveremo: non ci sono preferenze, il giocatore è alla finestra", ha spiegato l'agente del ragazzo, Donato Di Campli, a 'SportMediaset'.

Di certo bianconeri e azzurri non sono gli unici su Orsolini: "È il segreto di pulcinella dire il contrario. Credo che in questo momento sia uno degli oggetti del desiderio di questo calciomercato. Non penso sia la priorità della Juve in questo momento - ha sottolineato il procuratore - credo che sia la priorità di tutte le squadre italiane. Costi? Il prezzo è fatto da domanda e offerta, quindi è difficile capire quanto vale sul mercato: con più clienti il prezzo aumenta e l'Ascoli sta cercando di monetizzare".

La 'Vecchia Signora', inoltre, potrebbe chiudere una doppia operazione con l'Ascoli: l'ex attaccante della primavera Andrea Favilli potrebbe far ritorno a Torino. "Potrebbe essere corretto - ha concluso Di Campli - Favilli è sotto il controllo dell'Ascoli, ma la Juve non ha mai perso di vista il giocatore: c'è il diritto di riscatto a favore dell'Ascoli di tre milioni. Si tratta di uno dei maggiori prospetti giovani che l'Italia possa esprimere".

D.G.