Calciomercato Inter, agente Rodriguez apre: "E' affascinato dall'Italia"

CALCIOMERCATO INTER RICARDO RODRIGUEZ WOLFSBURG / Intervenuto ai microfoni di 'Radio Crc', Gianluca Di Domenico ha fatto il punto sul futuro del suo assistito Ricardo Rodriguez, terzino sinistro del Wolfsburg entrato nelle mire dell'Inter:

"Ultimamente mi hanno chiamato più giornalisti che società per lui. L'interesse per un giocatore di questo livello c'è sempre, oltretutto ha 24 anni ed è ovvio che diversi club siano interessati a lui e nel calcio tutto è possibile, ma Rodriguez è concentrato sul Wolfsburg. Per l'estate poi tutto sarà possibile, ha trascorso le scorse vacanze estive a Napoli, tra Capri e Sorrento: poteva andare alle Maldive e invece ha scelto Napoli e sono sicuro che ci tornerà la prossima estate. E' affascinato dall'Italia e vedremo cosa accadrà quest'estate. L'Inter su Rodriguez? Ricardo è concentrato sul Wolfsburg, ma posso dire solo che i nerazzurri lo stimano tantissimo".

Come vi abbiamo raccontato, la pista Rodriguez per l'Inter non è delle più semplici: il Wolfsburg lo cede solo a titolo definitivo a fronte di 20 milioni di euro.

