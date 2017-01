11/01/2017 03:12

BORUSSIA DORTMUND MERINO / Via dal Borussia Dortmund ma non dalla Germania: per Mikel Merino, 20enne centrocampista della squadra di Tüchel, il futuro potrebbe essere ancora nel campionato tedesco. Come riferisce 'Stuttarter Nachrichten', il talento spagnolo piace allo Stoccarda che deve battere la concorrenza dell'Osasuna e del Colonia.

B.D.S.