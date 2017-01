Calciomercato Milan, UFFICIALE lo scambio Gabriel-Storari

10/01/2017 19:49

CALCIOMERCATO MILAN CAGLIARI SCAMBIO GABRIEL STORARI / Alla fine la 'mini-telenovela' si è conclusa: dopo il dietrofront odierno Milan e Cagliari sono riuscite ad accordarsi per finalizzare lo scambio Gabriel-Storari. Un giro di portieri che è stato ufficializzato dal club sardo attraverso il proprio sito ufficiale:

"Il Cagliari Calcio annuncia il passaggio in rossoblù di Gabriel Vasconcelos Ferreira. Il portiere brasiliano, classe 1992, arriva dal Milan con la formula del prestito sino al termine della stagione.

Contestualmente all'arrivo di Gabriel al Cagliari, Marco Storari si trasferisce al Milan a titolo definitivo. A Marco i ringraziamenti del Club per quanto fatto in rossoblù e i migliori auguri per il proseguo della sua carriera".

D.G.