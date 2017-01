Calciomercato Palermo, Corini passa la palla a Zamparini: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

10/01/2017 19:37

PALERMO DIMISSIONI CORINI / Eugenio Corini resta in attesa del giudizio di Maurizio Zamparini. Il tecnico ha dalla sua l’affetto della piazza di Palermo e della squadra, di contro la poca fiducia del presidente che ha detto apertamente di essere alla ricerca di una nuova guida. L’ex capitano rosanero ha pensato concretamente nelle ultime 24 ore di volersi dimettere, dimostrazione che rimanere oggi è una questione di cuore, di un legame con la piazza che non vuole assolutamente sfaldare e abbandonare al suo destino.

Zamparini, però, potrebbe scegliere un’altra strada ed ecco perché si attende con ansia una posizione ufficiale da parte del presidente, deluso dopo la sconfitta nello scontro salvezza con l’Empoli, tanto da richiamare e incassare il “no” di De Zerbi. In caso di silenzio, la situazione resterebbe congelata fino alla partita con il Sassuolo e chissà che non possa essere questa la possibilità di riscatto per Corini e il suo Palermo.