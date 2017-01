Calciomercato Inter, l'annuncio 'ufficiale' di Gagliardini

10/01/2017 19:27

CALCIOMERCATO INTER GAGLIARDINI / Se non è un annuncio ufficiale poco ci manca: Roberto Gagliardini può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell'Inter. La conferma arriva da 'Instagram Stories' dove il centrocampista, ormai ex Atalanta, ha pubblicato un'immagine con lo stemma proprio dell'Inter. La prova che oggi è arrivata l'attesa fumata bianca per la trattativa: Gagliardini domani sosterrà le visite mediche. L'affare tra Inter e Atalanta per Gagliardini si è chiuso con la formula del prestito con diritto di riscatto per un esborso di due milioni più venti per il riscatto più eventuali bonus.

B.D.S.