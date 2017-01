11/01/2017 02:08

CALCIOMERCATO MAINZ/ Il Mainz cerca un calciatore in grado di sostituire Yunus Malli, centrocampista con spiccate doti offensive acquistato dal Wolfsburg come rimpiazzo di Julian Draxler passato al Paris Saint-Germain. Il nome individuato dal club tedesco, come riportato da 'Sport Bild', è Adrien Trebel, centrocampista francese classe 1991 di proprietà dello Standard Liegi. Il suo cartellino è valutato circa 5 milioni di euro.

S.F.