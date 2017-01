Siviglia, Jovetic: "Ecco perché ho detto sì"

10/01/2017 19:05

SIVIGLIA JOVETIC / Prime parole da calciatore del Siviglia per Stevan Jovetic: l'attaccante montenegrino ha raccontato al portale del club andaluso i motivi del suo trasferimento dall'Inter in Spagna. "Ho accettato di venire qui perché è un grande club, gioca la Champions, è un'ottima squadra conun grande allenatore. Sono in buone condizioni, vedremo domani con il primo allenamento e l'incontro con l'allenatore. Posizione? Mi piace giocare con uno o due attaccanti davanti, ma posso anche giocare a sinistra".

Jovetic racconta anche glin obiettivi di squadra: "Naturalmente vogliamo andare oltre in Champions League, essere tra le prime tre-quattro in Spagna. Abbiamo una buona squadra e possiamo riuscirci".

B.D.S.