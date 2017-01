Calciomercato Milan, la Premier non molla Niang: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

10/01/2017 18:55

MILAN NIANG PREMIER / Fermo allo scambio Gabriel-Storari, il calciomercato Milan in entrata ha bisogno di qualche cessione per poter spiccare il volo. Prima della sosta natalizia, il maggiore indiziato per l'addio era Carlos Bacca ma il suo agente ha ribadito ai nostri microfoni la volontà dell'attaccante di restare. Subito dopo la Supercoppa italiana, sono invece a circolare con insistenza le voci in merito ad un possibile addio di Niang, che è rimasto seduto in panchina per tutta la partita contro la Juventus. Gli estimatori dell'attaccante francese, d'altronde, non mancano. Squadre francesi, inglesi e tedesche sono da tempi sospetti sulle tracce dell'ex Genoa, ma, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, le dinamiche di mercato rossonere hanno fatto sì che più di recente siano state soprattutto le compagini di Premier League ad avere contatti per l'attaccante.

Futuro Niang, continuano le sirene inglesi

Non è un mistero che la dirigenza milanista abbia individuato proprio oltremanica alcuni obiettivi sensibili per il ruolo di attaccante esterno, come testimoniano le offerte per Deulofeu e i sondaggi per Depay. Queste dinamiche, come dicevamo, hanno offerto il destro ad Arsenal, Everton, Leicester e, soprattutto, West Ham di chiedere nuovamente informazioni su Niang che, tuttavia, il Milan non ha intenzione di cedere se non a fronte di offerte veramente allettanti.