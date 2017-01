Calciomercato Inter, Lucas Leiva: "Posso giocare ancora tanti anni. Ma per me il Liverpool..."

10/01/2017 18:11

CALCIOMERCATO INTER - Come Calciomercato.it vi ha raccontato in anteprima, Lucas Leiva è uno dei primi obiettivi per il centrocampo dell'Inter a gennaio. Il giocatore brasiliano ha parlato del momento vissuto nel Liverpool, affrontando anche l'argomento mercato in un'intervista concessa al quotidiano britannico 'Telegraph': "La situazione non è bella per me. Non mi aspettavo di giocare così poco ma devo convivere con questa cosa e sperare di trovare una soluzione. Cerco di essere professionale per il bene della squadra, poi vedremo cosa succederà. A questa età, però, questa situazione non è ottimale per me. Ho ancora tanti anni di gioco davanti a me. Futuro? So che ci sono dei rumors, ma credo ancora che il posto migliore per me sia Liverpool. Parlo spesso con Klopp, cercherò di sfruttare le chance che avrò".

F.S.