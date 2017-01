10/01/2017 18:03

INTER UFFICIALE JOVETIC / Giunta al capolinea ormai da tempo in via ufficiosa, la storia d'amore tra Jovetic e l'Inter si è conclusa oggi anche in maniera ufficiale. I club nerazzurro ha infatti emesso un comunicato per annunciare il passaggio dell'attaccante montenegrino al Siviglia. La formula è quella del prestito con dirittto di riscatto.

D.T.