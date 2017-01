10/01/2017 17:50

CALCIOMERCATO PESCARA - Il Pescara, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato un video che mostra l'arrivo in Abruzzo del 20enne centrocampista argentino Adrian Cubas. I dettagli dell'accordo con il Boca Juniors non sono stati ancora resi noti: si tratta comunque di un colpo importante, che potrebbe aiutare il tecnico Massimo Oddo a tentare di risalire nella difficile lotta per non retrocedere.

F.S.