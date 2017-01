Gossip, Fiordelisi invita Higuain: "Ho esagerato. Pronta a venire a Torino"

10/01/2017 17:13

GOSSIP FIORDELISI HIGUAIN / Continua a far discutere il 'caso' che ha visto protagonista la giovane spadista Antonella Fiordelisi e l'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain. Dopo le polemiche suscitate dal suo post, la bella sportiva torna a chiedere scusa al 'Pipita' e lo invita per un caffè della pace. Intervistata da 'Chi', la Fiordelisi spiega: "Parlando sui social, ho detto che avevo chattato con Higuain. Sono stata presa in giro, mi hanno detto che mi ero inventata tutto ed allora ho pubblicato quella che per me era una conquista importante. E' scoppiato l'inferno".

La ragazza continua: "Non volevo offenderlo, non mi sarei mai permessa di dargli del maniaco, anche se il messaggio che è passato è negativo. Spero di vederlo per chiarire. Gli chiedo scusa: sono pronta a venire a Torino o se passi a Salerno a offrirti un caffè".

La Fiordelisi poi conclude: "Dalle foto che posto potrei sembrare una ragazza facile, ma non è così. Sono una brava ragazza, non ho mai fatto ricorso alla chirurgia estetica. Avere un bel didietro mica è una colpa!".

B.D.S.