11/01/2017 04:44

AVELLINO UFFICIALE / Colpo in prospettiva per l'Avellino. La Nocerina oggi ha ufficializzato il trasferimento temporaneo in Irpinia dell’attaccante classe '99 Pietro Ciotti. Attualmente i biancoverdi sono in piena lotta salvezza in Serie B.

M.D.A.