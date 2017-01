Coppa Italia, Juventus-Atalanta: i convocati di Gasperini, c'è una sorpresa

10/01/2017 17:03

COPPA ITALIA JUVENTUS ATALANTA CONVOCATI / Sorpresa Gagliardini tra i convocati di Gian Piero Gasperini per Juventus-Atalanta, ottavo di finale di coppa Italia in programma domani sera. Il tecnico bergamasco ha convocato anche il centrocampista in procinto di passare all'Inter. Ecco la lista completa: Bassi, Berisha, Caldara, Capone, Conti, D'Alessandro, Freuler, Gagliardini, Gatti, Gomez, Grassi, Konko, Kurtic, Latte Lath, Masiello, Melegoni, Migliaccio, Pesic, Petagna, Raimondi, Spinazzola, Sportiello, Toloi.

B.D.S.