ITALIANS - Sansone stoppa Messi. Ogbonna flop: tonfo West Ham

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

10/01/2017 17:16

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato e coppa nazionale. Protagonista Nicola Sansone ma anche Claudio Ranieri in Fa Cup e Thiago Motta in Coupe de France. Male Ogbonna e l'ex Milan Marco Simone, alla guida del piccolo Laval.

Italians - Le pagelle dei giocatori italiani all'estero

FA CUP



ANGELO OGBONNA (West Ham): 4 - Il West Ham sta vivendo una stagione da incubo e anche la Fa Cup va in archivio nel peggiore dei modi. Il City elimina gli 'Hammers' con un sonoro 5-0. Ogbonna è protagonista in negativo di una difesa che fa acqua da tutte le parti.

VITO MANNONE (Sunderland): 6,5 - Sunderland e Burnley dovranno andare al replay. Il merito è anche del portierone italiano che compie una parata straordinaria nel primo tempo su Vokes. Infonde sicurezza al reparto e si rivela un punto di forza per tutti i 90'.

FABIO BORINI (Sunderland): 5,5 - Gioca tutta la gara nel tridente di David Moyes ma non riesce ad incidere come vorrebbe. Ci mette il consueto impegno e la solita corsa ma il risultato non è quello che ci si aspetta da uno della sua caratura.

FERNANDO FORESTIERI (Sheffield Wednesday): 5 - L' insufficienza sarebbe più grave ma nella sfida persa malamente col Middlesbrough ha il merito di causare un'espulsione. Non una cosa da poco vista le grosse difficoltà offensive dei suoi.

NICOLAO DUMITRU (Nottingham Forest): 4,5 - Il Nottingham Forest viene eliminato dalla Fa Cup. L'esecutore è il Wigan che non ha troppe difficoltà di fronte ad una squadra con poche idee. Dumitru non riesce in alcun modo a dare il proprio apporto e viene sostituito nella ripresa.

DIEGO FABBRINI (Birmingham City): 6 - Non segna ma è utilissimo per la manovra offensiva del Birmingham City guidato da Zola che pareggia con il più quotato Newcastle di Rafa Benitez. Per il replay, però, ci vorrà qualcosina in più.

MARCO SILVESTRI (Leeds): 6 - Se il Leeds non sprofonda contro il Cambridge United il merito è anche suo. Tiene a galla i suoi con interventi goffi ma efficaci e alla fine permette ai 'Whites' di passare il turno non senza qualche affanno.



NON HANNO GIOCATO: Matteo Darmian (Manchester United), Simone Zaza (West Ham), Stefano Okaka (Watford), Pierluigi Gollini (Aston Villa),.

DALLA PANCHINA:

ANTONIO CONTE (Chelsea): 6,5 - Si rialza dopo il ko contro il Tottenham ed elimina senza patemi il modesto Peterborough. Il Chelsea gioca a memoria proponendo un calcio piacevole ed aggressivo, favorito anche dalla caratura minore dell'avversario di giornata.

CLAUDIO RANIERI (Leicester): 7 - Sette pieno anche per Claudio Ranieri che fa fuori l'Everton dalla Fa Cup dopo essere passato in svantaggio e senza l'uomo chiave Mahrez, impegnato in Coppa d'Africa. Ci pensa il nigeriano Musa, con una doppietta.

WALTER MAZZARRI (Watford): 6,5 - Il Burton Albion non poteva costituire una minaccia sensibile ma con la Fa Cup non si è mai troppo prudenti. Mazzarri regola la questione senza troppi problemi esaltando le doti del giovane scuola Liverpool Sinclair.

COUPE DE FRANCE

THIAGO MOTTA (Psg): 7 - E' festa per tutto il Psg contro il Bastia. Nel 7-0 si vede un ottimo Thiago Motta in cabina di regia. L'italo-brasiliano si toglie anche lo sfizio della marcatura personale con un bel tuffo di testa.

MORGAN DE SANCTIS (Monaco): 6 - Attento e reattivo nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa dagli avanti dell'Ac Ajaccio. Meritava miglior sorte in occasione del calcio di rigore che aveva intercettato salvo poi deviarlo in rete.

ANDREA RAGGI (Monaco): 6 - Entra al posto di Diallo per puntellare la difesa nella sfida di Coupe de France con l'Ac Ajaccio e compie il proprio dovere senza patemi.



DALLA PANCHINA

MARCO SIMONE (Laval): 4 - Sconfitta imbarazzante per l'attaccante del Milan, guida tecnica del Laval, squadra di Ligue 2. L'eliminazione in Coupe de France arriva per mano dell'Avranches, compagine che naviga a metà classifica della terza serie transalpina.

NON HANNO GIOCATO: Marco Verratti (Psg), Mario Balotelli (Nizza), Cristian Battocchio (Brest, gara rinviata).

LIGA



ROBERTO SORIANO (Villarreal): 6,5 - Minaccia costante per il fianco sinistro del Barcellona. Crea una catena estremamente pericolosa con Sansone e il suo apporto è sia di qualità che di quantità.

NICOLA SANSONE (Villarreal): 7,5 - Un gran peccato che sia andato via dalla Serie A. Segna un gol bellissimo e per nulla semplice contro un Barcellona galattico. In attacco non concede punti di riferimento ed è fastidioso per qualsiasi difensore.

CRISTIANO PICCINI (Betis Siviglia): 6,5 - Entra al minuto 70 e all'85' chiude la partita segnando il 2-0 che condanna il Leganes e che regala tre punti pesantissimi al Betis. Gioia meritata per uno dei punti di forza degli andalusi.

NON HANNO GIOCATO: Alessio Cerci (Atletico Madrid), Salvatore Sirigu (Siviglia), Daniele Bonera (Villarreal), Giuseppe Rossi (Celta Vigo).

RESTO DEL MONDO

NICOLA LEALI (Olympiacos): 6 - Protegge bene la porta dell'Olympiacos nella vittoria esterna con lo Xanthi. Reattivo nelle uscite, non è autore di parate particolarmente difficili ma è comunque bravo a dirigere un reparto che funziona bene.

GIANDOMENICO MESTO (Panathinaikos): 5,5 - Il Panathinaikos sconfigge il Kerkyra ma Mesto non riesce a strappare la sufficienza. Non spinge abbastanza e in difesa offre troppo spesso il fianco. Dalla sua fascia gli ospiti costruiscono le azioni più pericolose.

ANTONIO DONNARUMMA (Asteras Tripoli) : 5,5 - Dr.Jekyll e Mr.Hyde. Clamorosa uscita a vuota in occasione della prima rete dell'Aek. Poi si supera con un paio di interventi da applausi. In occasione del momentaneo 2-2 non esce, colpevolmente.

Italians - Top e Flop 3 italiani all'estero

TOP

NICOLA SANSONE (Villarreal): 7,5

THIAGO MOTTA (Psg): 7

CLAUDIO RANIERI (Leicester - Allenatore): 7



FLOP

NICOLAO DUMITRU (Nottingham Forest): 4,5

MARCO SIMONE (Laval - Allenatore): 4

ANGELO OGBONNA (West Ham): 4