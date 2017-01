10/01/2017 16:53

CALCIOMERCATO CAGLIARI KRAJNC / Luka Krajnc lascia la Sampdoria e fa ritorno ma solo temporaneamente al Cagliari: il Frosinone ha annunciato l'arrivo in prestito dal club sardo del difensore sloveno, classe 1994. A favore del club laziale anche il diritto di riscatto. Krajnc ha iniziato la stagione con in blucerchiati, poi il ritorno in Sardegna e ora l'avventura con i gialloblu.

B.D.S.