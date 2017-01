Calciomercato Palermo, Corini pronto a lasciare: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

10/01/2017 16:56

CALCIOMERCATO PALERMO - La notte avrebbe portato consiglio a Eugenio Corini. Il tecnico dei rosanero, che anche oggi ha diretto l’allenamento della squadra - secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it - avrebbe fatto intendere al presidente Zamparini di essere pronto a dimettersi. I tifosi stanno con lui, ce l’hanno con il numero uno del Palermo e col suo modo di gestire la squadra, ormai da qualche anno.

Qualora il divorzio da Corini venisse ufficializzato, il vulcanico patron dei siciliani dovrebbe trovare un allenatore disponibile a prendere in mano la squadra, dopo il “no” di De Zerbi (che rinuncia così alla clausola anti esonero di 500 mila euro). Zamparini starebbe consultando diversi allenatori esperti, avrebbe chiamato anche De Biasi, attuale commissario tecnico della Nazionale Albania. Tutto, però, sembrerebbe versare a un congelamento della situazione e, per adesso e forse fino alla partita con il Sassuolo, in attesa di una posizione ufficiale da parte di Zamparini.