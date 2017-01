Calciomercato Juventus, il Manchester United preme per Bakayoko e il Monaco vacilla

11/01/2017 04:13

CALCIOMERCATO JUVENTUS - Per conservare la propria leadership, bisogna essere attenti al presente, quanto al futuro. L'ad della Juventus, Beppe Marotta, lo sa bene. Finora, infatti, ha dimostrato di saper programmare con grande saggezza, il calciomercato bianconero, mettendo a segno importanti colpi in 'prospettiva'. In questo senso, la 'Vecchia Signora' segue con attenzione anche il 22enne centrocampista centrale del Monaco, Tiémoué Bakayoko. Ma sul ragazzo, sotto contratto con i biancorossi fino al giugno del 2019, la concorrenza è numerosa e agguerrita: Chelsea, Manchester City e United. In particolare, l'edizione odierna del tabloid britannico 'Daily Record', rilancia l'interesse della formazione allenata da Josè Mourinho. Sempre secondo quanto riferito dal quotidiano, i 'Red Devils' vorrebbero tentare l'assalto al giocatore già durante questa finestra di gennaio. La posizione del club del principato, sarebbe meno rigida nei confronti di una possibile cessione. Altrimenti detto: con l'offerta giusta, il giocatore può partire anche subito. Marotta è avvisato...

F.S.