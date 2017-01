Serie A, le decisioni del Giudice sportivo: niente prova tv per Reina

10/01/2017 16:35

SERIE A GIUDICE SPORTIVO / Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito a quanto accaduto nella 19a giornata di Serie A. Questo l'elenco dei calciatori squalificati per un turno: Bruno Alves (Cagliari), Matias Silvestre (Sampdoria), Daniele De Rossi (Roma), Marcelo Brozovic (Inter), Thiago Cionek (Palermo), Stephan Lichtsteiner (Juventus) e Antonio Rudiger (Roma).

Per quanto concerne la richiesta di prova tv per Pepe Reina, il Giudice ha ritenuto inammissibile la squalifica: "Vista la richiesta di esame presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1.3, CGS a questo Giudice sportivo e depositata alle ore 15 del 9 gennaio 2017 dalla società Sampdoria con l’allegato filmato di documentata provenienza; considerato che nel caso di specie l'istanza della società non attiene comunque ad alcuna delle ipotesi di condotta gravemente antisportiva ed alle fattispecie tassativamente previste dal richiamato art. 35, comma 1.3, CGS; tutto ciò premesso dichiara inammissibile la richiesta di esame".

Micarelli, Rapetti e Ienca (tesserati della Sampdoria), inoltre, sono stati ammoniti con diffida per le proteste e alcune infrazioni durante Napoli-Sampdoria.

M.D.A.