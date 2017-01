Calciomercato Juventus, pista Tolisso sempre viva: le ultime di CM.IT

Eleonora Trotta (@elenora_trotta) / B.D.S.

10/01/2017 16:15

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO / A gennaio non si muove: il Lione ha alzato il muro su Corentin Tolisso per il calciomercato invernale, come raccontato da Calciomercato.it. Diverso il discorso per la prossima estate ed è per questo che la Juventus non molla la preda: il club bianconero continuerà a seguire il 22enne centrocampista che - confermano indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione - il Lione valuta tra i 40 e i 50 milioni di euro. Prezzo elevato, giustificato dal tanto interesse che c'è su Tolisso: il talento transalpino, infatti, piace a molte società, soprattutto della Premier League.